Een groet doet niet altijd goed

JOUW MENING Stelling | Boetes voor het gebruik van een mobieltje in het verkeer moeten fors omhoog

‘Het is om te huilen’ constateerde de politie gisteren na een nieuwe controle op het gebruik van mobiele telefoons in het verkeer op de N50. In totaal 55 bestuurders kregen daarvoor een boete. Net zoveel als een paar weken eerder.

16 september