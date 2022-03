‘Een groot feest in Ahoy op 4 mei, dat is zeer ongepast’

Het valt mij op dat er op 4 mei een concert van De Vrienden van Amstel live in Rotterdam Ahoy start om 20:00 uur. Het tijdstip waarop Nederland de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdenkt door twee minuten stilte in acht te nemen. Juist nu we door de oorlog in Oekraïne zien hoe kwetsbaar onze vrijheid is en hoe dankbaar we daarvoor mogen zijn, lijkt de tendens dat organisatoren 4 mei steeds minder respecteren. Er zijn ook optredens in Ziggo Dome en AFAS Live, Amsterdam. Ik zie ook steeds vaker voetbalactiviteiten op die dag voorbijkomen.