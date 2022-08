Een heimelijke blik in de portemonnee: onvoldoende lires voor thee

JOUW MENING Stelling | Meer gemeenten moeten het autowassen op straat beboeten

Niet alleen vanwege het watertekort, maar vooral vanwege het milieu blijkt het beter om niet zelf je auto op straat te wassen. Want wie dat doet die kan er voor zorgen dat er bijvoorbeeld olie in het riool loopt en verbruikt soms meer water dan in de wasstraat.

4 augustus