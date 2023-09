‘Een hond kan goed opgevoed zijn, maar toch bijten wanneer hij zich bedreigd voelt’

JOUW MENING Stelling | Ik ga volgend jaar zomer absoluut niet in Nederland op vakantie

Vakantiegangers dreigen volgend jaar zomer Nederland de rug toe te keren. Door het slechte weer overwegen mensen nu eerder een verblijf in het buitenland te boeken. Al is het daar met bosbranden, overstromingen en hittegolven ook niet altijd even prettig, zo was deze zomer te merken.