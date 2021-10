‘Een huis ‘winnen’ met schreeuwend hoog bod maakt niet gelukkig’

Onze huizenmarkt, is momenteel een hot item. We klagen over de extreem hoge prijzen, het overbieden en vragen ons af wat we kunnen doen om de schaarste op te lossen. Bouwen! Maar bouwen is iets wat niet zomaar ineens morgen geregeld kan worden. Zijn er dan andere mogelijkheden die meer voor de hand liggen? En ligt dit dan bij de overheid, bij de gemeente of bij de makelaars (of brancheorganisaties)?