‘Een moordenaar die vrijkomt ondanks levenslang? Laat rechter beslissen, niet een minister’

Lezersreacties Lezers over populari­teit konings­huis: ‘Elke 4 jaar een nieuwe man of vrouw’

De populariteit van het Nederlandse koningshuis blijft vooralsnog dalen. Dat zorgt voor veel reacties op het artikel ‘Dreigt onze monarchie uit te doven? ‘Koning balanceert op heel dun koord’. ‘Wat is er mis met een democratisch gekozen president? Elke vier jaar een nieuwe man of vrouw’, is een van de reacties.

11 oktober