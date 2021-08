Een zooitje demissionaire hooizakken, wegduikers, angsthazen, excuustruuzen en draaikonten

column Mijn hart snikt voor de festival­bran­che, maar juicht voor het boerencam­ping­ge­voel

18 augustus Stel nou dat… we dat idyllische campinggevoel nog jarenlang vasthouden? De trend van het moment is ‘back to basic’. Nederlandse campings draaien op volle toeren. In Deventer worden per dag honderden stadswandelingen verkocht en de melkkoeien hebben nog nooit zoveel vakantievolk gezien.