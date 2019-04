Eigenlijk is ons schone en zuivere drinkwater veel te goedkoop

Duikbootdouche

Om direct met de waterdichtedeur in huis te vallen, antwoord is ja. Vanaf mijn 18e heb ik gevaren op onze Nederlandse onderzeeboten met daarbij de bekende ‘water discipline’. Dat betekent beperkt watergebruik bij het dagelijks tandenpoetsen en opfrissen. Douchen, als het mee zat, een keer per week en dan wel een zogenaamde ‘onderzeebootdouche’. Werkwijze: natmaken, kraan dicht, inzepen/wassen en daarna afspoelen. Thuis hebben wij overal waterbesparende kranen en douche ik met programma onderzeebootdouche 2.0. Iets langer dan alleen natmaken maar wel zuiniger dan menig douchegebruiker. Kortom, ik draag mijn steentje al erg lang bij.

NB: uiteraard bij het tandenpoetsen, borstel natmaken en kraan dicht tijdens poetsen..



Peter Evenboer, Steenwijk

Zandloper

In de eerste plaats zou het mijns inziens goedkoper en beter voor het milieu zijn om twee soorten water te gebruiken, drinkwater en het zogenaamde huishoudwater. Gemiddeld gebruiken wij 120 liter drinkwater per dag en slechts een klein deel daarvan drinken wij op. En ja, niemand wil natuurlijk weer terug naar de tijd dat je één keer per week in de tobbe ging, dus minder douchen is geen optie maar korter wel vandaar dat de zandloper bij ons thuis is ingevoerd en ook strak wordt gehandhaafd. Ook spoelen wij in de nacht het toilet niet door, en verder staat er in de tuin een regenton waarvan het water voor veel doeleinden gebruikt kan worden denk bijvoorbeeld aan het besproeien van de plantjes. Verder doe ik vaak een wasje op de hand. Waarom zou je voor een kleine was een heel wasprogramma aanzetten en onnodig veel water en energie verspillen? Datzelfde geldt ook voor de vaat, gewoon op de hand en niet in de vaatwasser. Het is misschien een kleine bijdrage maar alle beetjes helpen. En het mooie is het scheelt ook in de portemonnee.



Anne Steenbergen van Dijk, Deventer

Volledig scherm © Frans Paalman

Industrie

Vitens beweert dat de drinkwatervoorziening in gevaar komt, als we niet minderen in drinkwatergebruik. Vitens heeft mij nog niet duidelijk kunnen maken of de oorzaak een klimaatprobleem is, of een capaciteitsprobleem van Vitens.

1. Als het een klimaatprobleem is (het is droog in Nederland, het grondwaterpeil is te laag) hoor ik graag van Vitens hoe de verhouding is tussen de hoeveelheid water die de industrie gebruikt, die de agrarische sector gebruikt, en de particulier. Pas als Vitens kan aantonen dat mijn besparing van water als particulier, b.v. door korter te douchen, substantieel verschil maakt voor de grondwaterstand, zal ik bewust minder water proberen te verbruiken.

2. Als het een capaciteitsprobleem bij Vitens is (te weinig zuiveringsinstallaties) dan hoort een commercieel bedrijf niet haar klanten op rantsoen te zetten, maar te investeren in het creëren van extra aanbod. En als daarvoor het tarief omhoog moet, ben ik best bereid wat meer te betalen voor mijn water.

Dus mijn antwoord op de vraag van de Stentor: Draait u de kraan al eerder dicht? Nee, daar zie ik nog geen reden toe.

Theo van Staalduine, Nijbroek

Goedkoop

Toen wij in 2001 onze nieuwe woning hebben gebouwd, zijn er in de ontwerpplannen waterbesparende maatregelen getroffen, zoals onder andere het plaatsen van een regenton, waterbesparende kranen, douchekoppen, wc met spoelonderbreker.

Ook hebben de kinderen toen aangeleerd om tijdens het tandenpoetsen de kraan dicht te draaien. En als ze onder de douche stonden hadden we de digitale kookwekker op 7 minuten staan en dat werkte perfect (compliment voor de jongens).

Als klap op de vuurpijl hebben we toen een regenwateropvangsysteem onder de vloer van de garage van 2000 liter geïnstalleerd. Dit gebruiken we om de wc te spoelen, te wassen, ramen lappen, etc. Een bijkomstig voordeel is dat we ongeveer per wasbeurt 1/3 minder waspoeder doseren en minder kalkaanslag in de wasmachine.

Wij zijn tot op heden zeer tevreden met deze besparende voorziening en verbruiken dus op deze manier minder drinkwater.

Het verbruik:

Onze gezinsamenstelling bestond tot voor een paar jaar geleden uit 4 pers (vader, moeder en 2 zonen)

Onder deze omstandigheden verbruikten we ongeveer 1,2 m3 regenwater per/week, dit is wel afhankelijk van de beschikbare hoeveelheid neerslag. Het systeem is zo ingeregeld, wanneer het niveau in de tank onder de 8% komt er automatisch drinkwater gesuppleerd wordt tot een maximum van 10%.

Onderhoud:

Het systeem vergt wel enig onderhoud dit bestaat uit: het schoonmaken van de geïnstalleerde filters in de regenpijpen en het goed doorspoelen van de wc na bij thuiskomst van vakantie, maar dat weegt niet op tegen de besparing van het drinkwater.

Kosten:

De investeringskosten waren toen rond de 6000 gulden. Wel hebben we na overleg met de gemeente IJsselmuiden 1000 gulden aanmoedigingssubsidie gekregen.

Het nadeel is, dat de investeringskosten nog lang niet terug verdient zijn, omdat we sinds kort een nieuwe pomp hebben moeten installeren €450,00 en in 2016 een nieuwe (druk)niveau-opnemer € 150,00. Gelukkig hebben we dit in eigen beheer uit kunnen voeren anders waren de kosten nog hoger uitgekomen +/ €1000,00. Eigenlijk is ons schone en zuivere drinkwater veel te goedkoop.

Conclusie:

Hoge investeringskosten en onderhoud-/reparatiekosten nodigen nu niet direct om dit systeem aan te schaffen. Maar we leveren wel een bijdrage om minder drinkwater te verbruiken en zouden er bij eventuele nieuwbouw weer voor kiezen.

Wim Brink, IJsselmuiden

Volledig scherm © anp

Spoelwater

Natuurlijk is het heel belangrijk om zo weinig mogelijk water te gebruiken. Wij met twee personen vangen zelfs al jaren lang het spoelwater op voor de kleine plasjes, douchegebruik niet langer dan 3 à 4 minuten. Wat ons het meeste stoort is dat de aanslag van het waterschap voor twee personen net zoveel is als een gezin met vier of meer personen.