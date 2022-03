Eindelijk iemand die het helder ziet en zegt waar het op staat!

OPINIE ‘In Tik­Tok-oor­log constru­eert ieder zijn eigen realiteit, strafhof moet nu al bewijzen verzamelen’

De oorlog in Oekraïne is de eerste die gevoerd wordt in het tijdperk van sociale media, waar feiten en fictie door elkaar lopen. Het Internationaal Gerechtshof moet nep en echt nu al scheiden, stelt trendanalist Sander Duivestein.

14 maart