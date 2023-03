En dan is er ook nog een felicitatie vanaf de Middellandse Zee

GastschrijversHet is een prachtige dag. We rijden naar Salland met een bos witte rozen en foto’s van het gouden paar, in een wissellijst. Mijn schoonouders zijn vijftig jaar getrouwd. We komen binnen in hun gezellig verwarmde keuken waar de koffie al staat te pruttelen.