En opeens werd me duidelijk waar dat belangrijke papiertje was gebleven

OPINIE ‘Er wordt een pandemie van kanker en Parkinson over platteland uitgespo­ten’

Afgelopen maand laaide de discussie weer op over gele weilanden. Oorzaak is het bespuiten met onkruidverdelger glyfosaat. Agnes Heethaar, namens stichting Salland Zoemt, vindt dat we voorbij de discussie zijn. ‘In Frankrijk is Parkinson al een beroepsziekte onder boeren.’