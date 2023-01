‘Er bestaat ten gemeentehuize in Borculo dus echt een afdeling List’

JOUW MENING Stelling | Een vrijwilli­ge bijdrage voor het Veluwse mtb-net­werk is een goed idee

Er komt een Veluwebreed mtb-vignet, maar aanschaf daarvan is niet verplicht. Het mountainbiken blijft dus in principe gratis in tegenstelling tot eerdere plannen. De verwachting is dat de meeste mountainbikers straks bereid zijn een vrijwillige bijdrage te doen, zodat het nieuwe routenetwerk kan worden onderhouden.

