Er gaat wel eens wat mis met dat videobellen

Jullie hebben het zwaar, heel zwaar! De coronacrisis noodzaakt jullie om te videobellen. Daarbij gaat nog wel eens wat mis. Jullie vergeten regelmatig dat de camera aanstaat, want tja, die beeldschermgezichten en die luidsprekerstemmen zijn zo anoniem. Het lijken geen echte mensen en dus denken jullie er niet bij na dat jullie je netjes moeten blijven gedragen. Oké, jullie trekken een keurig overhemd aan, want jullie bovenlijf zal tijdens de belsessie in beeld zijn. Maar ach, de onderkant… Dus houden jullie die lekker zittende Donald-Duck-onderbroek aan, of zelfs helemaal niets. Spannend, in jullie nakie zitten vergaderen met collega’s. Ze zien het toch niet... Totdat de bel gaat en jullie gedachteloos opstaan om de deur open te doen. Dan is het niet spannend meer, maar gênant.

De enige manier om dit soort situaties te voorkomen, is je er voortdurend van bewust zijn dat de camera aan kan staan. En dat is zwaar, heel zwaar, weet ik uit ervaring. Als blinde leef ik constant alsof ik in een videobelsessie zit. Ik weet nooit of de camera’s ingeschakeld zijn en of ze op mij gericht zijn. Sterker nog: ik kan de camera’s, de ogen van de mensen om me heen dus, niet zien en ook niet bedienen. Ik kan het verschil tussen aan en uit niet waarnemen en er ook geen invloed op uitoefenen.

Ik kan niet even stiekem spieden en, als niemand kijkt, in mijn neus peuteren. En het is ook nog eens eenrichtingsverkeer: de mensen zien mijn gekkigheden wel, ik de hunne niet. Als ik even snel mijn bh-bandje goed doe, kunnen ze daar lol om hebben of schande van spreken. Dat kan ik niet, want mij ontgaat het dat ze uitgebreid aan hun kont lopen te krabben.

Ik word er vaak doodmoe van: nooit eens toegeven aan lichamelijke impulsen, want ik zou gezien kunnen worden. De camera’s kunnen uit staan, maar ook aan. Met dat laatste houd ik altijd rekening, altijd!

Ik snap dus dat jullie het zwaar hebben met het bewaren van jullie decorum tijdens het videobellen. Jullie zijn dat niet gewend, dus jullie hebben het ongetwijfeld nog zwaarder dan ik! Sterkte!

Charlotte Glorie (50) uit Apeldoorn is vanaf haar geboorte blind en werkt als brailletrainer en is kleinkunstenaar