Er liep van alles snel, behalve het proces-verbaal

GastschrijversIn één van mijn vorige vertelsels opperde ik te gaan terugkomen op een akkefietje met de politie. Bij deze. Behalve dat het anders is gegaan dan ik eerst bedacht. Let wel, van het volgende verhaal is geen woord verzonnen, al riekt de formulering hier en daar wel enigszins.

Schrijven voor een erkend medium over bijzonderheden in het alledaagse leven is voor veel mensen een droom. De Stentor biedt dit podium aan gastschrijvers. Lezers kunnen onderaan de bijdrage hun waardering geven met sterren.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik moet wel eens naar de wc. Ja, ik weet dat u nou gelijk wilt zeggen dat zoiets toch echt niet in de krant hoeft, maar hou dat nog even op. Bovendien moet hierbij onmiddellijk de kanttekening worden geplaatst dat iets van zo’n boodschap vroeger vaak juist wel in de krant terechtkwam. Ik heb het dus over een puur natuurlijk fenomeen dat niet in de doofpot hoort. Dat wil zeggen, een samenloop van culinaire en daaropvolgende fysieke omstandigheden die uitmondt in dat cruciale moment wanneer u het klamme zweet uitbreekt. Wat daarna gebeurt, mag u zelf invullen, maar het gaat dus om dat ogenblik van totale innerlijke paniek. De hersens gaan uit en wat er overblijft, is volledig ontoerekeningsvatbaar.

Gepeperd

Ik hou zo af en toe wel van een goed gepeperde maaltijd. Zo ook die avond toen ik nog niet wist dat ik de volgende ochtend onverwachts op weg moest voor een vergadering. Zo rijdende op de snelweg, sloeg ineens het noodlot toe. Het moest; niet later, of strakjes, nee nu! Dus gas op de plank om zo snel mogelijk te kunnen stoppen bij het dichtstbijzijnde tankstation.

Zweet-moment

En u raadt het al, net even voor aankomst bij de pomp, zwaailichten en al, stop politie! Welnu, hier zijn we dus aangekomen bij dat akelige zweet-moment, en nou dubbelop. Wat er toen gebeurde, heb ik geen schrijfruimte meer voor; maar in het kort, er liep van alles snel, behalve het aansluitende proces-verbaal. Wordt niet vervolgd.

Herscho Duds (62) is een geboren Sallander, werkt in de VS als universitair wetenschapper en schrijft columns in het Nederlands, Sallands dialect en Engels in schrijversforums, kranten en tijdschriften.

