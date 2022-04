Er luiden klokken voor Oekraïne

Video Wie is er bang voor de wolf in de Veluwse bossen? ‘Hij bijt de hertjes dood’

Er zijn steeds meer wolven in Nederland. In de media zijn geregeld foto's van aangevreten schapen te zien. Zijn we daarom ook extra alert tijdens een wandeling door de bossen? Houden we er rekening mee dat we oog in oog met de wolf kunnen komen te staan? Verslaggever Jeroen Pol vraagt wandelaars op de Veluwe naar hun mening.

25 maart