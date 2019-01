Gaan we er nu op voor- of achteruit?

Vraag van de week Wat wens jij voor 2019?

29 december Deze dagen geven we elkaar weer ‘de beste wensen’ voor het nieuwe jaar. Die wensen kunnen persoonlijk zijn, zoals een nieuwe partner of een andere baan, maar kunnen ook anderen aangaan. We kunnen bijvoorbeeld hopen dat Nederland sneller zal verduurzamen of dat Go Ahead Eagles promoveert naar de eredivisie (of misschien wel dat PEC Zwolle er niet uit degradeert).