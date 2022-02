Geen woord gewisseld met Paris en Lindsay, maar wist precies hoe hun borsten en vagina's eruit zagen

Ik belandde ooit op de dansvloer tussen Paris Hilton en Lindsay Lohan. Dat zit zo. In 2005 reed ik samen met een vriendin op de motor naar Saint-Tropez. Dat is op zichzelf al een ongelooflijk verhaal. Maar ik verzin het niet. Die avond gingen we uit. Naar de legendarische club Les Caves du Roy. Dé plek waar internationale a-sterren naartoe kwamen om champagne te ontkurken. Wij waren op doortocht en konden ons precies één avond in die setting veroorloven.

Snoop Dogg’s Drop it like its Hot schalde door de speakers. Aan de zijkant van de dansvloer zat bokslegende Mike Tyson in een besloten booth te chillen met z’n matties terwijl naast mij de wereldberoemde vriendinnen Paris en Lindsay uit hun dak gingen. Het gekke aan het zien van mega bekende mensen is dat je het idee hebt alsof je ze al jaren kent. En dat was feitelijk ook zo. Zeker in die tijd sierden Britney, Lindsay, Paris, Jennifer en Sienna bijna dagelijks de voorpagina’s. En dat ging helaas vaak verder dan alleen hun gezicht. Ik had geen woord gewisseld met Paris en Lindsay, maar ik wist precies hoe hun borsten en vagina’s eruit zagen.

Quote Er was een onverzadig­ba­re honger naar voyeuris­tisch leedver­maak, vooral als het om jonge vrouwen ging

De jaren 00 waren de hoogtijdagen voor celebrity gossip. Magazines als Closer, People, InTouch en Grazia verkochten wekelijks miljoenen exemplaren. Maar er zat weinig ‘grazia’ in de inhoud van deze magazines. Er was een onverzadigbare honger naar voyeuristisch leedvermaak, vooral als het om jonge vrouwen ging. Het publiek wilde it-girls met glazige ogen uit nachtclubs zien strompelen. De paparazzi lagen dag en nacht op de loer voor een ‘upskirt’ of ‘nipslip’ foto. Maar uitgelopen make-up, ongeschoren benen of een close-up van cellulitis vonden ook gretig aftrek bij het hongerige publiek. Er werden zelfs speciale edities van tijdschriften gedrukt met ‘schokkende’ beelden van beroemdheden in afgezakte bikini’s en close ups van cellulitis. Met een advertentie van een dieetboer ernaast, natuurlijk.

De jaren 00 waren open jachtseizoen voor jonge vrouwen. Het lichaam van een vrouw was gemeengoed en iedereen had het recht om daar naar te kijken. Of naar te vragen - zoals Ivo Niehe deed in een interview met de 17-jarige Britney Spears met de vraag of haar borsten wel echt waren. Het gekke is dat niemand medelijden had met die vrouwen. Ik ook niet. Moest je maar geen celebrity willen worden. Dan vraag je er zelf om, toch?

Die reactie kreeg Paris Hilton in 2004 toen een uitgelekte sekstape van haar een mediastorm veroorzaakte. De privéopname met de pijnlijke naam 1 night in Paris werd zonder toestemming door haar ex-vriend online gezet. In een interview eind vorig jaar met Vanity Fair zegt ze hierover: ‘Het was vernederend en zal mijn hele leven pijn blijven doen’.

Quote Er was veel onversne­den vrouwen­haat waar iedereen aan mee deed. Ik ook

Ik moest aan mijn dansmaatje van weleer denken toen ik vorige week de eerste aflevering van Pam & Tommy zag. Deze serie gaat over de gestolen homevideo van actrice Pamela Anderson en drummer Tommy Lee, en was de eerste celebrity sekstape waar de halve wereld zich op aftrok. De makers hadden geen idee, maar niemand geloofde dat. En daar waar Tommy werd geprezen om zijn grote geslacht, kreeg Pamela, net als Paris, de volle lading slut-shame over zich heen.

In de jaren 00 waren de media onverbiddelijk hard voor vrouwen. Er was veel onversneden vrouwenhaat waar iedereen aan mee deed. Ik ook. Ik wérkte nota bene bij de bladen. Terugkijkend naar die tijd schaam ik me diep dat ik zowel als maker als gebruiker een radertje was in dat systeem. Maar nu, twintig jaar later, zie ik ook dat radertjes een systeem kunnen veranderen. Gelukkig maar. Want ik wil nooit meer terug naar die tijd. Laat de serie Pam & Tommy daar een goede reminder voor zijn.

