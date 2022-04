Gelukkig zit ik nu tegenover een geruststellende opticien

Schrijven voor een erkend medium over bijzonderheden in het alledaagse leven is voor veel mensen een droom. De Stentor biedt dit podium aan gastschrijvers. Lezers kunnen onderaan de bijdrage hun waardering geven met sterren .

Geen verschil

De oogarts is een grote man met een zware stem. ‘Zo beter of zo beter?’ Ik zeg zachtjes dat ik geen verschil zie. ‘Zo beter of zo beter?’ De stem van de oogarts is nu harder, hij is duidelijk geïrriteerd. En ik zie nog steeds geen verschil. ‘Zo beter of zo beter? zegt hij dwingend. ‘De eerste’ gok ik, ik durf niet voor de derde keer te zeggen dat de figuurtjes er voor mij precies hetzelfde, en allebei onduidelijk uit zien. ‘Dat kan niet’ zegt de oogarts, nu echt boos. Alsof ik met opzet zijn onderzoek saboteer. Ik voel me een heel dom meisje.