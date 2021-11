Grote zorgen bij verpleegkundigen spoedpost: ‘De rek is er allang uit’

Met regelmaat wordt er gezegd: 'de rek is eruit in de zorg'. En dat klopt. Dat voelen we ook op de spoedeisende hulp (SEH). Een belangrijke oorzaak is de moeilijkheid om vacatures op te vullen.

Een lang bestaand en structureel tekort aan gespecialiseerde SEH-verpleegkundigen zorgt al enige jaren voor druk op de verpleegkundigen. Al jaren wordt er een beroep gedaan op de flexibiliteit van SEH-verpleegkundigen om de roosters rond te krijgen. En nu kwam (en komt) de Covid-19 pandemie om de hoek kijken, en wordt opnieuw een beroep gedaan op de flexibiliteit en inzetbaarheid van de verpleegkundigen. De urgentie, en de noodzaak om deze crisis het hoofd te bieden werd en wordt op de SEH's door iedereen gevoeld. De SEH-medewerkers doen dus waar ze goed in zijn; de crisis managen.

Quote De flexibili­teit die al jaren wordt gevraagd, met als klap op de vuurpijl corona, eist nu zijn tol Tanja van Roosmalen Het overgrote deel van de patiënten dat doorverwezen wordt naar een ziekenhuis, komt binnen op de SEH. Daar is Covid een onderdeel geworden van de dagelijks zorg. Elke patiënt die bij ons binnenkomt wordt beschouwd als positief, tot het tegendeel is bewezen. Maar dat betekent nogal wat: opvang van alle patiënten in volledige bescherming en dus meerdere keren aan- en uitkleden per dag. Dit gaat de komende periode alleen maar toenemen, zeker omdat ook het griepseizoen er aan zit te komen.

Op veel SEH's wordt extra opgeleid om het personeelsgebrek aan te pakken. En hoe goed en noodzakelijk dit ook is, het vraagt toch een extra investering van onze al overbelaste verpleegkundigen. Want ze moeten namelijk begeleiden en coachen. Bovendien wordt hard gewerkt aan de instroom van nieuwe SEH-verpleegkundigen, maar aan de andere kant zien we op de SEH geroutineerde verpleegkundigen vertrekken.

De flexibiliteit die al jaren van hen wordt gevraagd op alle gebieden, met als klap op de vuurpijl de coronapandemie, eist zijn tol. Met als gevolg nog meer druk op het bestaande SEH-team. Het blijft trekken aan iets waar de rek al uit is. Maar we kunnen niet anders, dus gaan we door.

Nu het aantal coronapatiënten weer oploopt, en vanuit de ic's terecht de noodklok wordt geluid, hebben wij nog een zorg: de SEH-verpleegkundigen en de overige medewerkers van de SEH. Die medewerkers zijn trots op hun vak, trots op hun afdeling en het werk dat zij dagelijks verrichten. Wij delen deze trots en zijn dat ook op onze verpleegkundigen. Maar we hebben ook grote zorgen over de periode die voor ons ligt. De stijgende coronacijfers, de griepgolf, de inhaalzorg, de bedcapaciteit en het personeelstekort: het is een slechte combinatie.

Tanja van Roosmalen is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen.