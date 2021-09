Had mijn moeder maar hier naast me gestaan

Er ging een schokje door me heen. Ik stond voorover gebogen, turend naar de namen op de stenen in de muur van het Holocaust Monument in Amsterdam. Ondertussen keek ik op mijn telefoon, naar een rouwadvertentie die in 1998 is gemaakt door mijn oma. Een advertentie met daarin haar ouders, haar broers en zussen en hun kinderen. Allemaal kwamen ze om in de gaskamers van Auschwitz of Sobibor.