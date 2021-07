‘Harderwijkse horeca-ondernemers gaan hun boekje ver te buiten’

LEZERSREACTIEHarderwijkse horeca-ondernemers balen van fietsers op de boulevard , staat in de Stentor van 26 juni. Ik vind dat de horeca-ondernemers hun boekje ver te buiten gaan. Oorspronkelijk kwamen de meeste bezoekers aan de boulevard per fiets. De plek heeft zijn ontwikkeling totaal te danken aan de fietsende toerist.

Nu zijn ze al in de watten gelegd, door de verbouwing van de boulevard, en krijgen nog meer en waarschijnlijk ook duurdere klanten. Of het veel mooier en ecologisch gezien wel een verbetering is, laat ik maar in het midden.

Maar nu willen de ondernemers fietsers weren van de boulevard. Mijn vraag is, van wie is de boulevard? Van de gemeente? Van de bewoners van Harderwijk, of alleen van de horecabazen (en hun klanten)? In de binnenstad worden alle pleintjes al vol gezet met terras, op de boulevard ook. Maar nu willen ze de openbare weg ook nog in pikken?

Egoïstisch

We spreken hier over openbare weg, wat een arrogante uitspraken van de horeca, zeg. Om te beweren dat ze last hebben van fietsers. Want fietsers hebben last van de horeca zal je bedoelen. Zolang ik weet mag je fietsen, langs de boulevard, en alleen omdat de terrassen veel te groot zijn gemaakt moeten fietsers er af? Belachelijk en egoïstisch gedacht.

Laat ze loopbruggen maken over de weg voor de obers, maar de argeloze fietser niet van de straat willen pesten door het herhaaldelijk voor de fiets springen met grote dienbladen bier, waarmee de toerist weer in de auto stapt ook nog. De straat is ook van de fietsers. Houd daar wat meer rekening mee, heren en dames van horeca Harderwijk.

Henk Miedema, Harderwijk

.