Heb jij het nodig om vrienden te zien in coronatijd?

Hey Chard,

,,Ik weet niet of jij ook een vriend of vriendin hebt die wat verder weg woont, maar ik woon in Ommen en mijn beste vriendin in Limburg. Desondanks zie ik haar nog best vaak, minstens één keer in de twee maanden lukt het ons wel een weekend samen te plannen. Zo zou ik afgelopen week een weekendje naar het zuiden gaan. Maar nu is dit een beetje uit de hand gelopen en zit ik hier al anderhalve week; mijn beste vriendin en ik zitten samen in quarantaine.