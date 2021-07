Hemeltergende zeikerds en humorloze moraalridders

Heb jij ook last van katten? Jan uit Deventer vindt dat er wat aan gedaan moet worden

5 juli Als het aan Jan Kroon uit Deventer ligt, is het binnenkort voorbij met de kattenoverlast in zijn stad. Hij startte eind mei een petitie genaamd ‘stop de overlast van katten, te beginnen in Deventer’. Zijn doel: dezelfde soort regels voor katten(-baasjes) als voor honden(-baasjes).