Het bij ons altijd in de overtreffende trap

Sinds vorig week staat er een zwart plastic koffertje in huis. Daarin zit een apparaat dat je om je schouder kunt hangen met een headset, microfoon en allerlei snoertjes erin. Met dat ding moet hij straks meerdere keren per dag radiocontact maken met de studio in Nederland. Hij heeft hem even opgezet gister. Het zag er wonderlijk uit. Hij moet ook nog even oefenen, want hij zat na een draai aan een knop ineens ongewild in een uitzending.