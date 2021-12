‘Het geld klotst tegen de plinten, geef gepensioneerden hun koopkracht terug’

Een week na de dag van de Rechten van de Mens is een artikel over de pensioenen op zijn plaats. Het geld klotst tegen de plinten, het vermogen van de pensioenfondsen bedraagt zo’n 1600 miljard euro en neemt met 6 procent werkelijk rendement of 100 miljard per jaar toe. Waarom worden de pensioenen dan niet verhoogd? Dat komt door de huidige pensioenwetgeving waarbij de dekkingsgraad allesbepalend is en er pas bij een dekkingsgraad van 130 procent volledig mag worden geïndexeerd. Die dekkingsgraad wordt ook nog eens berekend op basis van een onrealistische absurd lage rekenrente en dat kan en moet anders.