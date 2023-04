Het gesprek over verdriet bij een strak protocol

JOUW MENING Stelling | Les over seksuele oriëntatie hoort niet thuis op de basis­school

Duizenden kinderen op basisscholen en in het speciaal onderwijs krijgen deze week les over relaties, seksualiteit en grenzen in de Week van de Lentekriebels. Scholen zijn sinds 2012 verplicht om hier voorlichting over te geven.