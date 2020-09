Het is goed om ook in Oost-Nederland strengere coronaregels op te leggen

Jouw meningEr komen extra maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, naar verwachting in ieder geval in de regio’s Amsterdam, Rotterdam en Haaglanden. Ook in Oost-Nederland loopt echter het aantal besmettingen op. Is dat reden om die strengere regels ook hier toe te passen?