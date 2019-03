‘Het is tijd voor objectief onderzoek naar misbruik in de kerk’

OpinieHet Vaticaan is aantoonbaar niet betrouwbaar gebleken. Volgens Marcel Roomans is het daarom niet verantwoord kinderen toe te vertrouwen aan katholieke religieuzen.

In het Vaticaan bogen afgelopen week ruim honderd bisschoppen zich over misbruik. Als slachtoffer en onderzoeker eis ik onderzoek! En niet door het Vaticaan zelf, zoals de VN-Commissie Rechten van het Kind in 2014 foutief adviseerde na een vernietigend rapport over hoe de katholieke kerk met misbruik was omgegaan. Het Vaticaan is aantoonbaar niet betrouwbaar gebleken. Hypocrisie en onvermogen heersen tot in de haarvaten. Maar ook overheden faalden én falen nog steeds door de katholieke kerk onveranderd onbegrensd toegang tot kinderen te verschaffen. Is het verantwoord kinderen aan katholieke religieuzen toe te vertrouwen? Wat immers zijn de gevolgen voor hun persoonlijkheid van een zwaar repressieve vorming?

Nu, jaren na de recente misbruikaffaires in de VS, Europa en Australië hebben katholieke religieuzen nog steeds onbegrensd toegang tot kinderen in katholieke landen en in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. De huidige paus mag zijn strategie hebben, maar je brengt wel miljoenen kinderen in gevaar als je eerst alle interne weerstanden wil oplossen.

Doofpot

Ondanks alle sympathie voor hem moet de wereld beseffen dat de huidige paus zelf ook in drie gevallen verdacht wordt van doofpotgedrag. Twee in Argentinië en één in de VS. Met pater-psycholoog Mc. Glone (VS/Altoona) waag ik te stellen dat mogelijk ‘de hele kudde’ slachtoffer is van het repressieve systeem. Mogelijk zijn ook alle katholieke religieuzen besmet met het Stockholm Syndroom, het alsmaar beschermen van de eigen toko. Frederic Martel, die het doofpotgedrag van de RK Kerk toeschrijft aan massa’s homofiele religieuzen heeft slechts ten dele gelijk. Het gaat om meer dan om homofilie, het gaat om persoonlijkheidsvorming en om het totale systeem.

Talloze congregaties werden na de misbruikaffaires in Europa, de VS en in Australië extra actief in missionaire gebieden. Congregaties die in Nederland hun hoofdvestiging hebben, zijn volop actief in onder andere Ghana, Malawi, Chili en Indonesië.

Over het belangrijkste onderdeel voor preventie, de veiligheid van kinderen en kwetsbaren, zwijgt de katholieke kerk ook vijf jaren na de veroordeling door de VN. Onderzoek naar de persoonsontwikkeling van religieuzen is hoognodig.

Verbod

Objectief wetenschappelijk onderzoek kan daarover uitsluitsel geven. Tot die tijd zou het religieuzen van staatswege verboden moeten worden te werken met kinderen en kwetsbaren. Hun maatschappelijke inzet voor volwassenen kan gewoon doorgaan. De mogelijk goeden zouden dan weliswaar lijden onder de slechten, maar dat is dan maar de prijs die de katholieke kerk betaalt voor een eeuw falend beleid aangaande het stoppen van misbruik en geweld.

Overheden zijn aan zet, ook de Nederlandse. Als het om de veiligheid van kinderen gaat, behoort de staat uiteraard te kiezen voor kinderen en zich niet te verschuilen achter een scheiding van kerk en staat.

Marcel Roomans is ervaringsdeskundige en onderzoeker.