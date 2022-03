Het uitsterven van boerenwijsheid en de gevolgen daarvan

Schrijven voor een erkend medium over bijzonderheden in het alledaagse leven is voor veel mensen een droom. De Stentor biedt dit podium aan gastschrijvers. Lezers kunnen onderaan de bijdrage hun waardering geven met sterren.

Echter, daar ga ik het verder niet over hebben, nee ik blijf dichter bij huis, zij het ver weg. Waar ik woon, zeggen ze vrij vertaald: ,,Je kunt de knul wel weghalen uit de boerderij maar de boerderij niet uit de knul.” Dus, vanuit die zienswijze het volgende onderwerp.

Ik woon op vrij grote afstand van Den Haag maar hou wel een beetje bij wat daar speelt; dat laatste woord is bewust. ’s-Lands milieu is in ‘s-Gravenhage prioriteit en daar kun je veel van vinden maar proberen om milieubewust te handelen is op zich aanbevelenswaardig. Echter, de kneep zit ‘m in het feit dat we meestal doordraven met zulke nobele initiatieven, in dit geval met het aanwijzen van de landbouw als zondebok.

Koe boosdoener

Dat gaat satirisch als volgt: ,,In tegenstelling tot olie en gas, is de koe in Nederland al sinds mensenheugenis de grootste boosdoenster. Dat beest heeft de landelijke economie nog nooit een stuiver opgeleverd op de internationale zuivelmarkt. Dus weg met dat mestdier; en de boer gelijk ook, want die ploegt toch maar voort in de arme geteisterde aarde”.

Hoe Nederland als wereldleider in de agrarische sector zo willekeurig met zijn traditioneel meest waardevolle bezit sjoemelt is een raadsel.

Kaas

Elders is Nederland niet bekend om Rutte, milieukeuzes, of globale invloed (dat was in de tijd van de V.O.C.). Nee, wij worden onder meer geassocieerd met windmolens, dijken (met gaatjes waar een vinger in moet), Johan Cruijff, klompen, tulpen, drugs en…..koeienkaas! Laat in ieder geval dat laatste zo!

Sommigen van u vinden bovenstaande opinie misschien wel ongenuanceerd. Daarvoor dank.

Herscho Duds (62) is een geboren Sallander, werkt in de VS als universitair wetenschapper en schrijft columns in het Nederlands, Sallands dialect en Engels in schrijversforums, kranten en tijdschriften.

Poll Ik geef deze bijdrage 1 ster

2 sterren

3 sterren

4 sterren

5 sterren Ik geef deze bijdrage 1 ster (13%)

2 sterren (0%)

3 sterren (6%)

4 sterren (19%)

5 sterren (63%)

Gastschrijvers is een podium voor schrijvers in de dop. Lees meer bijdragen van gastschrijvers op destentor.nl/gastschrijvers.