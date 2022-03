Het vriendje zag mijn baksels voortaan meer als voorbereidende krachttraining

Schrijven voor een erkend medium over bijzonderheden in het alledaagse leven is voor veel mensen een droom. De Stentor biedt dit podium aan gastschrijvers. Lezers kunnen onderaan de bijdrage hun waardering geven met sterren .

Afkoelen

Ze gingen eerst maar weer verder spelen. En ik hield de koekjestemperatuur in de gaten. Het was zover; proeftijd was aangebroken, met de nadruk op GEBROKEN.

Krachttraining

Want het vriendje van zoonlief nam gretig een hap en meteen zie ik wat wegschieten. Ik dacht eerst een flinke kruimel te analyseren in de gauwigheid. Maar niets bleek minder waar. Want toen hij lachte als een boertje met kiespijn inmiddels, zag hij er ineens in plaats van 10 jaar uit als een kind van rond de 6 die net aan het wisselen was geslagen, want er miste een hele tand! Gloeiende, gloeiende! Waar is-ie zo gauw heengevlogen..!?! En waar is hier de nooduitgang.