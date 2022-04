Het werd een vliegreis met een verrassing

GastschrijversHet is zomer 1987. Gespannen stap ik voor het eerst in een vliegtuig met bestemming Egypte. Een stewardess in prachtige goudkleurige sarong verwelkomt mij vriendelijk bij binnenkomst en ziet mijn onwennige blik. Zij wijst mij met een sierlijk gebaar mijn gereserveerde stoel aan in het midden van het luxe beklede toestel.