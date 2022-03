Hoe een vrijgezel zich het lot van naamloze kinderen aantrok

Schrijven voor een erkend medium over bijzonderheden in het alledaagse leven is voor veel mensen een droom. De Stentor biedt dit podium aan gastschrijvers. Lezers kunnen onderaan de bijdrage hun waardering geven met sterren .

Achter op het kerkhof staat de Laurentiuskapel. Dat kapelletje heeft zijn naam gekregen van Laurentius Wispels, de broer van caféhouder Hein Wispels. Heins bijnaam was Kökkies Hein, Laurentius werd door iedereen Laus van Kökkie genoemd. Beiden leven al niet meer. Laus was een grote sterke kerel, die zijn hele leven bij maalderij Booijink heeft gewerkt. Het was vóór de Arbo-wet; zakken van 50 kg werden op de schouder gedragen!

Erfenis

In Gods liefde

In het licht van onze tijd was dat een kille en mensonwaardige maatregel. Voor veel ouders is dit nog steeds een niet te verteren verdriet waar zij moeilijk over kunnen praten. Laus trok zich dat verdriet persoonlijk aan en liet met zijn erfenis een kapel bouwen met daarin de mooie tekst: Kindje, naamloos of ongenoemd, maar voor altijd geborgen in Gods liefde, in ons hart.