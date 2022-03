Hoe kan het dat één mens miljoenen koeioneert?

Het zijn niet alleen de Russen die vrijheid hebben opgegeven. Tussen mijn e-mails zit er een in haperend Engels: Dear Bert, do you any real opportunity to leave abroad 5 of us (60 yeas old, 59, 32, 26, 91)? We are safe. Any country.

Een wanhoopskreet uit Kiev? Nee, uit midden-Siberië. Al jaren wanhopig over het Poetinbewind in haar land, vraagt Natalja (laat ik haar zo noemen) of ik een reële mogelijkheid zie om naar het buitenland te vluchten voor haar en haar man Sacha, zoon Nikita en zijn verloofde, haar moeder van 91. Ze wonen in een piepklein flatje in NN, gehuurd van de universiteit. Het is een staatsuniversiteit. Zolang ik haar ken (20 jaar) betekent politieke kritiek: einde huurovereenkomst en moeder op straat. Zij zijn gewaarschuwd. Al vijftien jaar geleden is de politie aan de deur geweest omdat het echtpaar een centrale rol vervult in een christelijk kerkgenootschap dat de overheid onwelgevallig is. Hun spaargeld is sindsdien in dollars. Op de dag dat haar vraag arriveerde - de dag van de invasie - kon ik nog antwoorden, dat ik een bankrekening kon regelen, dat ze een vliegtuig naar het westen konden nemen op een toeristenvisum, dat ze hier vrijwel zeker asiel zouden krijgen en dat ook haar moeder niet op straat zou liggen. Dat was hopeloos naïef, en niet alleen vanwege die moeder. Enkele dagen later was er al geen geld- of luchtverkeer meer mogelijk.

Ik twijfel ernstig aan wat veel media ons vertellen, dat 'gewone Russen' onkundig zijn van wat zich in Oekraïne afspeelt, zogenaamd omdat ze op televisie niets anders zien en horen dan wat het regime kwijt wil. De meesten zijn namelijk niet dommer dan wij, hoogstens (nog) wat cynischer. Uit lange ervaring weten ze dat overheidsinformatie in spiegelbeeld gelezen moet worden: hoe harder het Kremlin zijn feiten verkondigt, hoe meer het tegenovergestelde het geval is. Ook hebben ze geleerd wanneer ze er beter aan doen, om de overheid te laten geloven dat zij de overheid geloven. Ik neem ze dat niet kwalijk. Wat gewone Russen in het klein doen, hebben wij hier in West-Europa in het groot gedaan: omdat er grondstoffen in de aanbieding waren, wilden we Poetin maar al te graag laten geloven dat wij geloofden dat de prijs alleen in geld betaald hoefde te worden. Terwijl we natuurlijk goed wisten dat er ook nog een rekening liep in een andere munteenheid: die van zelfgekozen afhankelijkheid.

Toen ik in betere tijden lesgaf in een zomerschool aan het Baikalmeer, heb ik op een avond een tekst aan de orde gesteld waarnaar de studenten met glinsterende ogen luisterden, terwijl de oudere garde hoe langer hoe bedrukter keek. Het ging om het korte Vertoog over de Vrijwillige Slavernij (1576) van Étienne de La Boétie, vriend van Montaigne. Daarin stelt hij de vraag hoe het kan dat één mens een volk van miljoenen koeioneert, terwijl er hoogstens een handjevol nodig zijn om zo iemand uit te schakelen.

Miezerig mannetje

Dat kan toch alleen maar, antwoordt hij, als de mensen hem zelf die macht geven. Als ze dat niet doen, wordt de alleenheerser vanzelf het miezerige mannetje dat hij thuis ook is. 'Weest vastbesloten om niet meer te dienen en, kijk, daar hebt ge uw vrijheid.' Dus is de hamvraag: waarom doen ze dat niet? Dan blijkt het terugnemen van de vrijheid toch wat ingewikkelder dan het omkeren van de marsrichting. Want ten eerste hebben mensen diepe behoeften en verlangens, die de alleenheerser belooft te vervullen.

Ten tweede werkt vrijwillige onderwerping als een virus met een r-getal. De alleenheerser begint met twee handlangers, die hij precies zoveel toestopt dat ze ieder ook weer wat handlangers kunnen aantrekken. Je hoeft geen wiskundige te zijn om te begrijpen hoe snel dit piramidespel een fijn vertakte machtskliek oplevert. Je hoeft ook geen psycholoog te zijn om te voorspellen dat 'diepe behoeften en verlangens' van mensen zich ontwikkelen van ideëel naar materieel. Het begint met 'ontsnappen uit bittere armoede' en 'een toekomst voor de kinderen'. Het vertaalt zich op enig moment in 'een grotere SUV' en 'het recht op een verwarmd terras'.

Het zijn niet alleen de Russen die vrijheid opgegeven hebben voor gerief; wij doen dat ook. Zonder te beseffen, schrijft de 18-jarige Étienne, dat we daarmee op termijn behalve onze vrijheid ook dat gerief verspelen.

Vrijwillig onderworpen

Dit alles levert minstens twee praktische lessen op. De eerste: oppassen als we straks een nieuwe telefoon kopen. Want Poetin is niet de enige alleenheerser aan wie we ons intussen vrijwillig onderworpen hebben. De tweede: opgepast in het stemhokje op 16 maart: Forum voor Democratie pleit voor vrijwillige onderwerping.

Bert van Roermund is rechtsfilosoof.