Hoe kun je in Nederland eigendom van de Staat zijn?

JOUW MENING Stelling | Ik maak me zorgen om de stijgende coronacij­fers

18 oktober Ziekenhuis Isala in Zwolle moest dit weekend coronapatiënten overplaatsen naar andere ziekenhuizen omdat het er zo veel zijn. Dit komt door de hausse aan nieuwe corona-besmettingen in met name Staphorst en Zwartewaterland. Isala-bestuurder Ina Kuper verwacht dat de situatie zich ook snel in de grote steden voor gaat doen.