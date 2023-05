Hoe ontsnapte mijn vader uit La Rochelle?

GastschrijversIk heb zoveel vragen over de oorlogstijd van mijn vader. Hij overleed in 1992, maar in 1943 werd hij als 23-jarige gedwongen te werken voor de Duitsers in La Rochelle in Frankrijk. Die plaats wil ik bezoeken na zijn verhalen over ‘leven als God in Frankrijk en werken met de Franse slag’.