Hoe wanhopig is de man die geen seks heeft met zijn vrouw? Dat vroeg ik me af toen ik afgelopen week het meest gelezen artikel op onze website las, over de Nunspeter die zijn stiefdochter en zijn vrouw stiekem gefilmd had tijdens het douchen. Steeds als zij gingen douchen legde hij zijn telefoon verdekt neer en filmde ze terwijl ze hun haren wasten, terwijl ze nietsvermoedend het water over hun hoofden lieten klateren, terwijl ze zich afdroogden, onbespied gewaand, met hun handdoeken over hun lijven rosten, misschien zichzelf inspecterend zoals je doet als je alleen en naakt bent op je eigen privé terrein.