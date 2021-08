Hoe zorg je nu als werkgever dat personeel toch jouw kant op komt?

Volop steun voor sloop pand om krakers te weren in Zwartsluis: ‘In- en intriest dat je je eigen woning moet vernieti­gen’

19 augustus Het onbewoonbaar maken van een gekraakte bungalow in Zwartsluis heeft heel wat losgemaakt. Na het artikel in de Stentor over het daadkrachtige optreden van eigenaar Harm Bonsink kwamen er uit het hele land honderden reacties los. Er is volop steun Bonsinks rigoureuze daad: vooral de krakers moeten het ontgelden. Maar er is ook een keerzijde.