Hoeveel ‘laatste waarschuwingen’ kun je geven voordat iedereen slaapt?

Gastschrijvers‘Laatste waarschuwing!’ zeg ik voor de vijfde keer. Half twee en nog zijn bijna alle jongens wakker. Met groep 7 en 8 zijn we op schoolkamp in Lemele. We gaan al enkele jaren naar ‘De Eskamp'. Een leuke locatie, dicht bij de Lemelerberg.

Na een actieve dag en avond, met veel bosspellen, een speurtocht en andere intensieve activiteiten ligt iedereen eindelijk in de slaapzak. 30 kinderen in een tot slaapzaal omgebouwde hooizolder. Na zo’n drukke dag zal iedereen wel snel slapen, hoop je.

Mis! Zakken chips worden opengetrokken, literflessen cola en sinas komen tevoorschijn, zakken snoep van een kilo of twee, etc. Slapen staat niet op het programma. Laat ze maar even. Wij, de leerkrachten, kletsen nog even gezellig na onder het genot van een lekker glas wijn en een koud flesje bier.

Rond een uur of één is het mooi geweest. Wij schieten ook onze slaapzak in. Ik in mijn nieuwe streepjes pyjama. ‘Tussen de kinderen moet je er gewoon netjes bijliggen’, zegt het thuisfront. Het licht is uit en iedereen ligt in de slaapzak. Rust! Heerlijk.

Fout, al na drie minuten moeten de eerste kinderen naar de wc.

Dit werkt aanstekelijk op de rest. Nu moet iedereen plotseling. Na het legen van alle blazen wordt het redelijk rustig. Wel hoor je voortdurend het gekraak van chipszakken en zacht gefluister. Ook dit ebt weg.

‘Ze slapen’, denk ik bij mezelf. Fout, één van de jongens laat een keiharde scheet en alle anderen beginnen te lachen. Na dus de vijfde ‘laatste waarschuwing’ valt iedereen dan toch in slaap. Ik hou mijn ogen nog een uurtje open, maar val dan rond vier uur ook zelf in slaap. ‘Is er al iemand wakker!’ Ik kijk op mijn horloge en zie dat het half zes is. Een nieuwe dag begint. Wat een baan!

Herman Bril (61) is groepsleerkracht op Koningsbergerschool in Bergentheim

