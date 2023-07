Hoeveel ouders zie je niet als zombies uren naar hun toestel staren?

COLUMNStel nou dat u leraar bent. Tegenover u zitten 30 bel-hamels, waarvan de helft een mobieltje in de knuist heeft. U staat u de gaten in de sokken te kletsen over topografie, maar merkt dat de jongeren vooral bezig zijn met TikTok-ografie. En nu?