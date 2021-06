Hospiteren, het hele idee ervan staat me tegen

Lezers over floppende windmolen­plan­nen: ‘Windmolens plaatsen zonder inspraak is idioot’

21 juni Windmolenplannen verdwijnen in deze regio steeds vaker in de prullenbak na protest van inwoners. Dat gebeurde onder andere in Deventer, Zutphen, Olst-Wijhe, Brummen, Voorst, Rijssen-Holten en op de Veluwe. ,,We kunnen overal wel halsstarrig nee tegen blijven blaten maar daar schieten we toch ook geen zak mee op’’, zegt een lezer.