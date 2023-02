‘Houd voor elke provincie een aparte verkiezing’

OPINIEOrganiseer per provincie een verkiezing en niet in twaalf provincies tegelijk, zeggen politici Eddy van Hijum en Theo Rietkerk. ‘Provinciale Statenverkiezingen zijn steeds meer een populariteitspoll over het kabinetsbeleid en de regeringspartijen. Statenverkiezingen moeten gaan over thema’s en kandidaten in de regio.’