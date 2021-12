Huisarts uit Hattem dacht aan weigeren derde prik: ‘Help Afrika eerst aan genoeg vaccins’

Gastschrijvers Valhisto­rie 2: Ik lanceerde mezelf op de keuken­vloer

Een beetje beschroomd begin ik aan dit stukje. Want mijn gepoch in Valhistorie 1, heeft niets opgeleverd. Kort na verschijnen daarvan in de rubriek Gastschrijvers, lanceerde ik mezelf, met armen vol natte was, struikelend over de drempel op de keukenvloer. Ik kwam neer op mijn rechterheup.

11 december