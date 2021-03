‘Ik had me voorgenomen niet mee te laten slepen met dit non-nieuws. Maar nu ben ik gezwicht’

Het is gebeurd. Ik had me nog zo voorgenomen om me niet te laten meeslepen door dit soort non-nieuws. Maar nu ben ik gezwicht. Ik kan er niks aan doen. Het is overal: in de krant, op tv, op social media. En echt, het interesseert me geen ene moer. Ik ken ze niet, ik hoef ze niet te kennen, hun levens zullen me een zorg zijn en hun liefdes nog minder. Maar toch. Toch weet ik nu dat André zelf is weggegaan.