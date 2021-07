Ik heb mijn prik gehad, terwijl kwetsbare Afrikanen zo’n spuit nog nooit hebben gezien

column Waarom is een knipoog naar vreemdgaan zo’n taboe?

16 juli Stel nou dat we niet meteen zo moeilijk doen over het onderwerp vreemdgaan? Nadat een tijdje terug de posters van Second Love, een buiten-de-deur-wipsite, werden verboden door de SGP, is nu een ander pamfletje aan de beurt. Heilige SGP? Geilige SGP!