Ik schaam me een beetje voor m'n luxeprobleem

Lezers over bloot bij scholieren: ‘Hun ouders werken ook niet in een naveltrui­tje bij de bank’

28 juni Sommige middelbare scholen zien liever geen blote buiken of broekjes en rokjes ‘met een lengte waarbij ongepaste opmerkingen gemaakt kunnen worden’, zoals een Amersfoortse school schreef aan ouders. De schoolleiding verzoekt ouders erop toe te zien dat hun kinderen in gepaste kleding naar school gaan. Ook de Zwolse school Greijdanus College stuurde twee weken geleden een brief naar ouders en leerlingen dat naveltruitjes niet meer toegestaan zijn. Wat vinden lezers? ,,In de jaren negentig werd hier nooit moeilijk over gedaan. Preuts gedoe.’’