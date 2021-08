‘Ik vind ‘Beste P. Werkhoven’ geen fijne aanhef’

Column Buurman blijft thuis (5): op de grote stille heide

14 augustus We zaten op een bankje op een heuveltje op de Friezenberg. U denkt: ‘hoe kun je op een heuveltje zitten op een berg?’ Maar dat kan op vakantie in eigen land. De Friezenberg is een uitloper van de Sallandse Heuvelrug. ’s Ochtends had ik gelezen dat het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, code rood voor de wereld heeft afgegeven. Als de zeespiegel meer dan een meter stijgt, houd je pas achter Apeldoorn droge voeten, schijnt het ook. ,,Gut, ons chaletje hier blijkt dus een goede investering te zijn in de toekomst,” zei ik. ,,Zó snel zal het toch niet gaan?” reageerde De Allerliefste Vriendin. Oké, voor de kleinkinderen dan.