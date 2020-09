Ik zwaaide met het huwelijksbericht van Grapperhaus: ‘Zij willen ook hun liefde laten zien’

Wat bestendigt de liefde die geen nageslacht kent? Ik vroeg me dat af, toen ik vorige week het bericht zag dat minister Grapperhaus getrouwd was met zijn vriendin. Het was een blij bericht. De weduwnaar, met zijn nieuwe liefde. Iedereen gunt hem een tweede kans, een tweede bruiloft, er is geen mens die daar bezwaar tegen heeft. Dat was nog voordat de paparazzi-foto’s opdoken en de mooiste dag van hun leven overspoeld raakte door een golf van niet nageleefde coronaregels.