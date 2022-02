Is er iets diepers dan de angst je kind te verliezen?

Afgelopen week zette ik mijn oudste zoon op het vliegtuig, voor onbepaalde tijd op reis naar Mexico. In alle vroegte stond hij daar, met zijn rugzak op, op zoek naar zichzelf. Ik had geen oog dicht gedaan. Mijn armen om hem heen nu. Bij de check in nog een keer. “Het komt wel goed”, zeggen we allebei. Of misschien denken we het wel. Zijn hand gaat in de lucht, een glimlachje. Loslaten nu, knip door die navelstreng. Ik draai me om en de weggedrukte tranen breken door de dam. Het ongewisse grenst aan wanhoop, daarom is het zo moeilijk.