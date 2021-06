Is justitie niet bevooroordeeld over baby Haileys dood?

Vannacht kwam baby Hailey in mijn dromen. Het meisje uit Nieuwleusen, dat maar vier maanden oud heeft mogen worden. In mijn droom verzorgde ik haar, gaf haar eten, terwijl ze op de grond lag. Ze keek me hulpeloos aan en ik kon haar op de een of andere manier niet oppakken. Met een lepeltje probeerde ik een hapje in haar mondje te scheppen. Ze lachte naar me, terwijl ze daar lag tussen doeken, in viezigheid.