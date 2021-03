Je baas regelt ook een woning voor je. Komt die tijd weer terug?

Video BoerBurger­Be­we­ging doet mee aan provincia­le verkiezin­gen

13:42 De BoerBurgerBeweging (BBB) doet over twee jaar mee aan de provinciale verkiezingen. Maar laat daarvoor de gemeenteraadsverkiezingen schieten. ,,We moeten nuchter blijven en de kop erbij houden”, aldus lijsttrekker Caroline van der Plas uit Deventer. De nieuwkomer won vorige week voor het eerst een zetel in de Tweede Kamer.